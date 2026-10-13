العثور على عظام مجهولة داخل حمامات ثانوية للمتميزات في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن العظام التي عُثر عليها لم يُحدد بعد ما إذا كانت بشرية أم حيوانية، مبيناً أن خبير الأدلة الجنائية حضر إلى مكان الحادث لتحديد طبيعتها.وأضاف أن تحديد ماهية العظام سيُحسم بعد استكمال الفحص من قبل الجهات المختصة.