شرطة ديالى تنفي أنباء محاولة اغتيال مدير شرطة الغابات في خانقين

وذكرت القيادة في بيان أن هذا المسمّى لا وجود له ضمن ملاك أو الدوائر الأمنية الساندة، مشيرةً إلى أن تداول هذه الأنباء من دون التحقق من صحتها من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين.ودعت القيادة وسائل الإعلام والصفحات الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمصداقية، وعدم نشر الشائعات والأخبار المضللة قبل التأكد منها عبر المصادر الرسمية المعتمدة.