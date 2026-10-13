انتحار مفوض بالداخلية في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن “مفوضا في أطلق النار على نفسه باستخدام مسدس داخل عجلته بناحية ".واضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابساته".