رفع "الكتل الكونكريتية" من جسر الجمهورية وسط بغداد (صور)

رفعت القوات الامنية، الاثنين، "الكتل الكونكريتية" من جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال نائب قائد الفرقة الخاصة اللواء جاسم الزبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم رفع جميع الكتل من جسر الجمهورية وسيكون سالك للعجلات ذهابا وايابا".



تصوير: علي جاسم