أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوقوع هجوم صاروخي استهدف "مخيمات" شمال .

وقال المصدر في حديث لـ ، "هجوم صاروخي على مخيمين في قضاء كويسنجق وبحركة ".

وأضاف المصدر أن "الهجوم لم يسفر عن اصابات تذكر".