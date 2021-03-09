بالارقام.. شرطة صلاح الدين تعلن حصلية ممارساتها الامنية

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر قبض بحق مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة".وبينت المديرية إن "الحملة أسفرت عن القبض على (16) متهما بمواد قانونية مختلفة والعثور على 5 عبوات ناسفة في اقضية (المالحة وبيجي والطوز والدجيل والضلوعية وسامراء والمعتصم وبلد)".واضافت انه "تمت احالة المتهمين الى مراكز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، ومعالجة العبوات في نفس المكان دون حادث يذكر".