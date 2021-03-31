بالصور: تدمير معاقل وزوارق ومضافات داعشية في البو دور

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوات العراقية المسلحة البطلة والجهد الهندسي وصقور الجو الابطال نفذوا عملية امنية واسعة في جزرة البو دور في صلاح الدين حيث قاموا من خلالها بتدمير معاقل لفلول داعش المنهزم".واضاف البيان ان "العملية الكبيرة اسفرت عن تدمير مضافة والعثور على اخرى مع موضع للرصد وايضاً دمر طيران الجيش زورق كانوا يستقلونه الارهابيين وقامت القوة ايضاً بتنضيف مساحة ١ كيلو متر من المنطقة وتعتبر هذه ضربة جديدة قسمت ضهر العدو المنهزم".