الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش في مناطق بغداد

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش في منطقة "الشعلة" شمال غرب بغداد، تم العثور خلالها على 6 بندقية كلاشنكوف، ومسدس طارق، و11 مخزن بندقية كلاشنكوف، و26 إطلاقة بندقية كلاشنكوف، ومخزن مسدس، و4 حشوة صاروخ قاذفة RBG7، بالإضافة الى رمانتين يدوية ودرع نسيجي".واضاف البيان انه "في سياق ذاته نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عملية تفتيش في منطقة "الشرطة الرابعة" ببغداد تم خلالها العثور على بندقية كلاشنكوف، و مخزني بندقية، و60 إطلاقة بندقية، تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".