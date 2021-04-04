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تكليف العميد احمد عدنان مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك
أمن
2021-04-04 | 04:58
المصدر:
السومرية نيوز
816 مشاهدة
أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتكليف العميد احمد عدنان مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك.
وقال المصدر للسومرية نيوز، انه " تم تكليف العميد احمد عدنان مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك خلفا للواء محمد اسماعيل".
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تكليف
العميد احمد عدنان
مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك
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