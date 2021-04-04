أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتكليف العميد احمد عدنان مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه " تم تكليف العميد احمد عدنان مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك خلفا للواء محمد اسماعيل".