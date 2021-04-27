الكشف عن نتائج العمليات العسكرية في صلاح الدين ونينوى

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قطعات مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجب تفتيش وتطهير في منطقة جزيرة البو الدور، حيث تم تطهير مساحة (1500) متر مربع".واضاف البيان ان "مفرزة معالجة القنابل التابعة الى قيادة عمليات صلاح الدين خرجت بواجب مشترك لازالة الالغام، تم اتلاف (اطلاقات مكنايتين عيار 40 ملم عدد /3 ، رمانة يدوية RBG عدد/ 2".وتابع انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة من قيادة عمليات غرب نينوى ، تتمكن من العثور على ٣ بنادق نوع كلاشنكوف و١٠ عبوات ناسفة محلية الصنع ، وتم القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب".