توضيح بشأن أصوات صفارات الإنذار في السفارة الامريكية

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باطلاق صفارات الإنذار في السفارة الامريكية بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "تشغيل صفارات الانذار داخل السفارة كان جزءا من عمليات التدريب التي تجريها القوات المكلفة بحماية السفارة الامريكية".