مقتل ضابط برتبة عميد وسائقه في الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل ضابط برتبة عميد وسائقه نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلته المدنية في محافظة الانبار.



وقال المصدر للسومرية نيوز ان "ضابطا برتبة عميد منسوب لقيادة حرس الحدود وسائقه قتلوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلته المدنية اثناء التحاقه الى الواجب على الطريق السريع باتجاه الانبار".



وفي السياق ذاته، عزى قائد حرس الحدود المنطقة الثانية العميد الحقوقي جهاد احمد بردي الدليمي، اللواء الخامس عشر حرس حدود القيادة الثانية باستشهاد العميد فائز صالح علي والعريف محمد كاظم عجيل اثر انفجار عبوة ناسفة اثناء الواجب".