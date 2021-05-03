الشرطة الاتحادية تدمر 3 أوكار لعصابات داعش في كركوك

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر واللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري نفذت واجب دهم وتفتيش في مناطق "وادي زغيتون، وادي ابو خناجر، كرحة كازان" ضمن ناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك".واضاف البيان الى ان "العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار للعصابات الإرهابية عثر بداخلها على 4 صواريخ قاذفة RBG7، وافرشة وملابس، واواني طبخ، ومواد طبية"، مؤكدا "رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".