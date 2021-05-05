اعتداء ارهابي على حقول باي حسن في كركوك

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عناصر داعش اقدموا على مهاجمة نقطة تفتيش تابعة لشرطة الطاقة ضمن حقل باي حسن الجنوبي"، مشيرا الى ان افراد الشرطة اطلقوا النار فورا على العناصر الارهابية المهاجمة وتم تعزيز القوة بقوات الاسناد بـ 5 دوريات".واكد المصدر ان "القوة صدت التعرض وحالت دون سقوط النقطة في يد عناصر داعش، فيما اسفر عملية الصد عن استشهاد مفوض من شرطة الطاقة واصابة آخر".وبين المصدر ان "الاعتداء الارهابي ادى الى تفجير بئر ١٨٣ ضمن حقل باي حسن بعبوة ناسفة والذي يبعد عن النقطة ١٠ كلم"، كما تم تفجير بئر ١٧٧".فيما لفت المصدر الى "رفع عبوة ثالثة معدة للتفجير كانت تستهدف بئر ٤١".