أعلنت خلية ، مساء الأحد، عن قصف مضافة تابعة لـ"داعش" في ضمن قاطع قيادة عمليات ، مشيرة الى أن القصف تم بطائرات .

وقالت الخلية في بيان، "من خلال الجهود المستمرة لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهاب، وبناءً على متابعة ميدانية حثيثة لتعقب العناصر الإرهابية، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق المشترك مع مركز الاستطلاع والمراقبة الجوية في للقوات المسلحة، نفذت طائرات ضربتين جويتين استهدفتا مضافة تابعة لبقايا عناصر في ضمن قاطع قيادة عمليات ، مما أدى إلى تدميرها بالكامل".

وأضافت "تجدد قواتنا الأمنية لشعبنا بأنها ستواصل ضرباتها الاستباقية لقطع دابر الإرهاب وتوفير بيئة آمنة ومستقرة في جميع أنحاء الوطن، لتبقى راية خفاقة بعزة وكرامة".