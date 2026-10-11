اجتماع أمني يناقش أمن محافظة كركوك

ناقش اجتماع أمني، مساء الأحد، انتشار القطعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية .

وقالت خلية في بيان، "ترأس الفريق أول الركن ، للقوات المسلحة، اليوم الاحد، اجتماعًا أمنيًا بحضور أمناء سر المكتب، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد عمليات والمستشار الأمني لوزارة الداخلية، ومعاون وكيل الاستخبارات، وعدد من القادة الأمنيين والمديرين ذوي العلاقة".

وأضاف البيان "استمع مدير المكتب إلى شرح مفصل من قبل القادة حول خطط انتشار القطعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية ".

وشهد الاجتماع وفق البيان "مناقشات مستفيضة بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين الحدود والقرى ضمن القاطع"، وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات الهامة التي أكدت على أهمية تكثيف الجهد الاستخباراتي، وتنسيق الجهود بين مختلف القطعات الأمنية لضمان استقرار الأمن وحماية المواطنين في المحافظة.