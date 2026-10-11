أدوات جارحة وعصي وهراوات.. قوة امنية تتدخل اثر مشاجرة عنيفة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز قسم شرطة الحرية، تمكنت بالتعاون مع مفارز قاطع نجدة الحرية، من السيطرة على مشاجرة عنيفة اندلعت داخل أحد أحياء منطقة الحرية، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين من أطراف المشاجرة".وأضافت ان "المشاجرة شهدت استخدام أدوات جارحة وعصي خشبية وهراوات لأغراض الاعتداء والضرب، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص، الذي جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، موضحة ان "الامر لم يتوقف عند ذلك، إذ أقدم المتهمون على الاعتداء بالضرب على أفراد عائلة المصاب أثناء محاولتهم فضّ الاشتباك، الأمر الذي استدعى تدخّل المفارز الأمنية والسيطرة على الموقف".وأكدت انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة".