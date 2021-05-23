اصابات بانفجار عبوة ناسفة في الناصرية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بانفجار عبوة ناسفة ضمن شارع الجمهورية في محافظة ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة ضمن شارع الجمهورية في الناصرية بمحافظة ذي قار". واضاف ان "الانفجار اسفر عن اصابة شخصين".

