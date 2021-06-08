اجتماع برئاسة الأعرجي لبحث تأمين المناطق الحدودية مع سوريا

وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لبحث ضبط وتأمين المناطق الحدودية مع سوريا، بحضور الأجهزة الاستخبارية وقيادة العمليات المشتركة وممثلين عن الحشد الشعبي".وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان "بحث المشكلات التي تواجه ضبط وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية، خصوصا مايتعلق بالحدود العراقية السورية".وناقش المجتمعون "السبل الكفيلة بتأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين الى داخل الأراضي العراقية"، كما جرى "رفع التوصيات اللازمة بشأن تخطي تحديات الأمن والاستقرار في البلاد عموما، وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".