القبض على امرأة سرقت 8 دور

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد أن حصلت عدة سرقات لدور سكنية في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء، وجه قائد شرطة كربلاء والمنشآت، بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الاجرام في كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين للتحري وجمع المعلومات عن السراق".وأضافت أن "فريق العمل قام بالتحري وجمع المعلومات وقد حامت الشبهات حول متهمة كونها من أرباب السوابق، والقي القبض عليها واعترفت بقيامها بسرقة أموال ومصوغات ذهبية مختلفة من ثمان دور سكنية".وأشارت المديرية إلى "تصديق اقوالها ابتدائيا وقضائياً، فيما قرر القاضي توقيفها وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي وإحالتها الى القضاء لتنال جزائها العادل".