الفياض: الحشد وباقي الاجهزة الامنية هم حماة وحدة العراق وسيادته

وقال الفياض خلال فعاليات محفل الحشد الشعبي الخاص بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيسه والذي تابعته السومرية نيوز، ان "المرجعية حددت خارطة طريق للوضع في العراق ومسار تأسيس الحشد الشعبي"، مبينا ان "الحشد وباقي الاجهزة الامنية هم حماة وحدة العراق ورعاة سيادته".واضاف ان "هيبة الدولة العراقية من الأمور التي نرعاها بشكل كبير، وان الحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة"، مشيرا الى ان "الحشد استطاع أن يبني تكاتفا سنيا شيعيا وهذا إنجاز كبير للعراق".وتابع "يجب الحفاظ على الحشد وحمايته"، لافتا الى انه "يضم كل مكونات الشعب العراقي".