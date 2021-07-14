القبض على مطلوبين بقضايا إرهابية في سامراء

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية واللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (مكيشيفة) شمالي سامراء".واضافت "تم إحالتهما الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".