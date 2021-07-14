بالوثائق.. استخبارات ذي قار تكشف تفاصيل "مثيرة" حول فاجعة الناصرية

كشفت مديرية استخبارات وأمن ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين المخصص لمرضى جائحة كورونا في مدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار، فيما حددت الأسباب والنتائج.





في ما يلي نص الوثائق: