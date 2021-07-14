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بالوثائق.. استخبارات ذي قار تكشف تفاصيل "مثيرة" حول فاجعة الناصرية
أمن
2021-07-14 | 08:15
13,260 مشاهدة
كشفت مديرية استخبارات وأمن ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين المخصص لمرضى جائحة كورونا في مدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار، فيما حددت الأسباب والنتائج.
في ما يلي نص الوثائق:
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