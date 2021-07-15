القبض على متهم بالقتل وآخر بالإتجار بالبشر في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الخميس، القبض على متهم بالقتل وآخر بالإتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب البياع تمكنت من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع البياع، حيث تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالته وجاء مطابقا، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

واضاف البيان، ان "مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ قسم الرصافة، ألقت القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تم نصب كمين محكم له والقبض عليه، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".