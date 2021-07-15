بعملية مشتركة.. قتل عنصرين من داعش واصابة اخر في كركوك

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومة استخبارية مؤكدة عن تواجد عدد من العناصر الارهابية ضمن قاطع "الرشاد" في وادي كرحة غازان بكركوك ، يحاولون استهداف المواطنين والقطعات الامنية ، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية عملية امنية استباقية مباغتة في واجب دهم وتفتيش".واضافت ان "القطعات المنفذة للواجب تمكنت من قتل عنصرين عناصر عصابات داعش الإرهابية احدهما ما يسمى أمر مفرزة عسكرية في داعش المكنى" ابو خطاب" ، وإصابة آخر مازال البحث جاري عنه ، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا" .