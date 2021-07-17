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داعش يهاجم نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب كركوك ويقتل 4 جنود
أمن
2021-07-17 | 03:58
المصدر:
السومرية نيوز
2,013 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن تنظيم داعش شن هجوما على نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك، مشيرا الى انه قتل 4 جنود.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عناصراً من تنظيم داعش هاجمت نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك ما اسفر عن مقتل ٤ جنود".
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