داعش يهاجم نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب كركوك ويقتل 4 جنود

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن تنظيم داعش شن هجوما على نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك، مشيرا الى انه قتل 4 جنود.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عناصراً من تنظيم داعش هاجمت نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك ما اسفر عن مقتل ٤ جنود".