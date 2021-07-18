القبض على منتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع وسفير منظمة عربية

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة بابل تمكنت من القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة لواء في وزارة الدفاع، كما قام بتزوير هوية يدعي خلالها انه سفير إحدى المنظمات الدولية في إحدى الدول العربية بعد جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة الميدانية".واضافت انه "وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف صراحة بتزوير هذه الهويات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا وعرضه على القضاء".