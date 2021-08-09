نزاع عشائري مسلح يتسبب بإصابة مواطنين وحرق عجلتين عسكريتين في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد وقوع اثنين من المواطنين ضحية لخلاف وثأر عشائري سابق في قضاء الكحلاء وتجدد المشاجرة والنزاع باستخدام الأسلحة المختلفة، شرعت قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان بالاشتراك مع فرقة الرد السريع بالذهاب الى مكان الحادث"، مبينة ان "القوة، تمكنت من فرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات التفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع المسلح والذي أدى الى إصابة عدد من المواطنين أثر تبادل إطلاق النار ووقوع الضرر ببعض الممتلكات الخاصة، فضلاً عن تسببه بحرق عجلتين تابعتين للأجهزة الأمنية وإصابة منتسب إثناء محاولة فض النزاع وإحلال السلم المجتمعي داخل القضاء المذكور".واضافت إن "عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منه".