قبل تنفيذ جريمتهم.. القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في منطقة الشعلة ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود نية عدد من الأشخاص القيام بالدكة العشائرية على دار احد المواطنين في منطقة الشعلة اثر خلاف عشائري بينهم، شرعت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية ومفرزة من استخبارات اللواء واخرى من مكتب الامن الوطني/ الشعلة باجراء ممارسات امنية ونصب سيطرات مفاجئة في المنطقة نتج عنها اعتقال ثلاثة متهمين يستقلون عجلة نوع هونداي النترا" ضبط بحوزتهم ثلاثة بنادق كلاشنكوف".واشارت الى، انه "تم تسليم المتهمين مع العجلة والاسلحة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".