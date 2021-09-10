نتائج اليوم الأول من عمليات "ثأر الأبطال"

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، في بيان، إنه اليوم الأول من العملية تم خلاله "تطهير تسعة مناطق مهمة امنيا ( وادي عزام-وادي الردكا-صويب-الفيدة- وادي الخرش-مكر الذيب-وادي صواب) اضافة للمناطق المحاذية للشريط الحدودي".واشار البيان الى ان "العملية جاءت بنتائج مهمة وفق ماخطط لها الا وهي محاصرة العدو من الجهات كافة ثم الانقضاض عليه".