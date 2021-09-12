بحضور قائد عمليات المحافظة ومدير مكتب المفوضية.. عقد مؤتمر امني موسع في كربلاء

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قائدي شرطة وعمليات كربلاء المقدسة، عقدا مؤتمرا أمنيا موسعا مع كافة مدراء الأجهزة الأمنية وبحضور مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة الخطة المعدة لتأمين المراكز الانتخابية".وتابع المصدر، أن "قائد الشرطة اللواء أحمد الزويني اكد ان الاستعدادات بدأت مبكرا لحماية المراكز الانتخابية وتوزيع المهام على كافة آمري وضباط القواطع المكلفة بتطبيق الخطة المعدة".واضاف الزويني، بحسب المصدر، "في الايام القادمة سوف تكون هنالك عمليات إستباقية وممارسات أمنية مشددة بهدف توفير الحماية التامة لهذه المراكز ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة واستقرارها".