القبض على متهم بالنصب والاحتيال واخر بالابتزاز الالكتروني في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة الشعب ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال حاول النفاذ من السيطرة حيث تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين حيث تبين انه مطلوب للقضاء".واضاف البيان، أن "مفارز فوج طوارىء بغداد السادس التابع الى قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالابتزاز الالكتروني حيث تم تسليمه اصوليا الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".