رئاسة اركان الجيش لايران: العراق يرفض بشدة استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه

اكدت رئاسة اركان الجيش، اليوم الثلاثاء، رفض العراق استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه.



وذكر بيان لرئاسة أركان الجيش العراقي ورد للسومرية نيوز، ان "العلاقات الثنائية التي تربطنا مع الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الاخيرة على جميع الاصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري".

وبحسب البيان، أعربت رئاسة الأركان عن استغرابها "للتصريحات غير المبررة التي نسبت اخيراً الى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية السيد اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الاراضي العراقية تجاه الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

واضاف البيان، ان "العراق يرفض بشدة استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه، وانه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الاخوية مع دول الجوار"، مشددة على "ضرورة التزام الجميع بلغة الاخوة والتعاون في العلاقات المشتركة".