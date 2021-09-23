باشراف ابو رغيف.. تدمير مواقع لداعش وقتل 7 منهم في جبال حمرين (صور وفيديو)

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه"استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات وثأرا لشهداء القوات الامنية تم صباح هذا اليوم القيام بعملية امنية من قبل القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات وبالتنسيق مع القوة الجوية بتوجيه ضربة جوية الى اهم المضافات الرئيسية التي تعتبر مركز لانطلاق العمليات الارهابية التي شهدها قاطع كركوك".واضافت، أن "هذا الواجب نفذ بناءا على معلومات استخبارية دقيقة واختراق التنظيم من قبل وكالتنا وكذلك تم الاشتباك مع باقي عناصر التنظيم في المضافات وتم قتل واحد منهم والاخر قام بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوة في المضافة".وتابعت الوكالة، "اصبح مجموع القتلى (7)ومازالت عمليات البحث والتفتيش قائمة لحد الان للبحث عن باقي المضافات والجثث التي لم نتمكن من اخراجها بالوقت الحالي لتدمير المضافات اثناء الاشتباكات والي نعتقد ان فيها اعداد تقدر بالعشرات واستنادا الى المعلومات المتوفرة لدينا وكذلك ماتم ضبطه من اجهزة الاتصال (الموبايل) الذي تم تثبيت فيه مناصب افراد التنظيم بالاضافة الى التقسيم الاداري لمناطق ديالى وكركوك ".