القبض على متهم بالقتل وآخرين بالإتجار بالبشر والسرقة والتزوير في بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بالقتل وآخرين بالإتجار بالبشر والسرقة والتزوير في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب ابي غريب لمكافحة الإجرام التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم بالقتل ضمن منطقة أبو غريب حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٥ ق.ع".

واضاف البيان، "فيما مفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها الاتجار بالبشر حيث تم توقيفها وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر لتنال جزائها العادل".

وتابع، ان "مفارز المديرية نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية وحقائب نسائية ومنازل سكنية ومحلات تجارية وسرقة درجات نارية ودراجات التك تك ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام المنصور وباب الشيخ والشعب والدورة والتاجي والحبيبية والزهور وبغداد الجديدة وحي العامل وحسينية المعامل والقدس والكاظمية والصالحية والنهروان والحرية والمدائن والمحمودية والكرامة والغزالية والبياع حيث تم توقيفهم وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٢ ، ٤٦٠ ، ٢٩٢ ، ٢٨٩ ، ٢٤٨ ، ٤٣٠ ، ٣٩٦ ق.ع".

وذكر انه "تم ضبط ثلاثة عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة ومكتب مكافحة اجرام المدائن حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".