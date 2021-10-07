القبض على 11 متهماً بمواد قانونية مختلفة في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مديرية شؤون افواج الطوارئ تمكنت من تنفيذ واجب (١٨) كمينا ضمن قاطع المسؤولية لتأمين حماية ابراج نقل الطاقه الكهربائية".واضاف البيان انه "تم حجز وفرض غرامات من قبل مديرية مرور صلاح الدين بالتعاون مع مديرية شرطة صلاح الدين، حيث حجزت ١٦عجلة وفرضت غرامات على ٢٣٢ عجلة لمخالفتها الاوامر والتعليمات المرورية".