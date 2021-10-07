الشرطة المجتمعية تحبط 4 محاولات ابتزاز ضد فتيات في محافظتين

تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من احباط 3 محاولات ابتزاز الكتروني في نينوى، ومحاولة أخرى في ميسان.

وذكرت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من (3) فتيات من محافظة نينوى ادعين فيها تعرضهن لابتزاز من قبل أشخاص أغروهن بعلاقات بغرض الزواج، وعندما انتهت علاقتهن بهم هددوهن بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة، فيما هدد المبتز في محافظة ميسان ضحيته بنشر صورها مالم تدفع له مبلغا من المال".

وأضافت، إن "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين الذين اعترفوا بجرائمهم، وقامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات".