القبض على "مشعوذين" حاولوا أغتصاب امرأة في نينوى

وذكر اعلام الشرطة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه "بعد ورود معلومات بوجود متهمين يقومون باعمال السحر والشعوذة والتحرش الجنسي بالنساء، وبعد تشكيل فريق عمل باشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وقاضي تحقيق الموصل الايمن ، تم القاء القبض على عصابة مكونة من (ثلاثة متهمين) بينهم امرأة وضبط بحوزتهم مواد تستخدم في ممارسة السحر والشعوذة بالجرم المشهود".واضاف البيان، انه "اثناء مداهمة الوكر الذي هو عبارة عن (مخزن بداخله قطع فيه سرير طبي) تم سماع صوت احد النساء وهي تستنجد عندما كان يحاول المتهم ( م ع ع ذ ) الاعتداء عليها".وتابع، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واعترفوا بارتكابهم العديد من جرائم التحرش والاعتداء الجنسي من خلال التحايل على النساء بأنهن (مسحورات ومتلبسات بالجن)".واشار البيان الى انه "تم القبض على المتهمين في منطقة (حي الزنجيلي) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".