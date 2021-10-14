كركوك.. كشف ملابسات جريمة قتل خلال وقت قياسي

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ولدوافع مادية قام أحد الجناة بقتل شريكه وأخفاء جثته في بئر تصريف مياه صحية في أحدى المزارع بمحافظة كركوك".وأضاف البيان، إنه "بعد ورود المعلومات وخلال بضعة دقائق توصل مركز شرطة تسعين الى الجاني والقي القبض عليه وأعترف بجريمته وتم التوصل الى محل الحادث وإخراج جثة المجني عليه من البئر".وأوضح، "إن القوات الأمنية ضبطت سلاح الجريمة وتم تصديق أقوال المتهم أبتدائياً وقضائياً وفق المادة ٤٠٦ ق .ع وإجراء كشف الدلالة".