احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في بابل (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في محافظة بابل.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل واثناء المسح الميداني المستمر تم احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة عبوتين على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣".

واضاف البيان انه "تم تفجير جميع العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".