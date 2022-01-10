ضبط "مخدرات" والاطاحة بمتسولين.. حصيلة الممارسات الامنية خلال 24 ساعة في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دوريات نجدة (الكرادة) ألقت القبض على شخص وضبط بحوزته سلاح غير مرخص بندقية نوع (M16) وبندقية صيد عدد (٢) ولوحات تسجيل سيارات عدد (٦) ضمن منطقة الجادرية".واضاافت ان " دوريات نجدة حي الجامعة ألقت القبض على شخص وضبط بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال ضمن منطقة (حي العدل)".واشار الى "ضبط سيارة حمل نوع سكانيا متروكة على جانب الطريق ضمن منطقة كم سارة محملة (٢٥٠) كارتونة مشروبات كحولية من قبل دوريات نجدة الزعفرانية".وتابع، ان "مفارز النجدة تمكنت من ضبط سيارات (عليها اشارة حجز) عدد(٥) ضمن مناطق متفرقة"، لافتة الى "القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة عدد(٢٤)".واردف البيان، ان "مفارز النجدة ضبطت سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد(١٦)"، مشيرة الى "القبض على (٢٦) متسولآ".ووفق بيان الوكالة، "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".