بينهم ارهابي ومروجو مخدرات.. القبض على (10) متهمين في بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابي ومروجين للمخدرات وضبط أسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القطعات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من تنفيذ واجبات بحث وتفتيش واستطلاع مسلح ضمن مناطق شرقي بغداد، تمكنت خلالها من القاء القبض ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق احكام المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بالإضافة الى ضبط (19) غم من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاطيها مع عدد من الأسلحة الغير مرخصة".