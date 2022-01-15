خلال 7 أيام.. وكالة الشرطة تعلن تنفيذ 1224 أمر قبض وفض 1236 مشاجرة

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/1/7 ولغاية 2022/1/14.
وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/1/7 ولغاية 2022/1/14 كالاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1224
-القبض مطلقي العيارات النارية 13
-احالة متهمين الى المحاكم 192
-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 275
-ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 13
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 346
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 312
-مضاها طبعات الاصابع 72
-عدد طالبي النجدة 1445
-حالات العنف الاسري 51
-فض مشاجرات 1236
-ضبط عجلات مطلوبة 45
-تبرع بالدم 9
-القبض على المتسولين 451
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 11
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 400
-طبع لوحات السيارات 6209
-اصدار اجازات السوق 3576
-اصدار سنوية السيارات 8322