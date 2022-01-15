خلال 7 أيام.. وكالة الشرطة تعلن تنفيذ 1224 أمر قبض وفض 1236 مشاجرة

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة واجباتها الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/1/7 ولغاية 2022/1/14 كالاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1224-القبض مطلقي العيارات النارية 13-احالة متهمين الى المحاكم 192-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 275-ازالة التجاوزات عن المواقع الاثرية 13-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 346-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 312-مضاها طبعات الاصابع 72-عدد طالبي النجدة 1445-حالات العنف الاسري 51-فض مشاجرات 1236-ضبط عجلات مطلوبة 45-تبرع بالدم 9-القبض على المتسولين 451-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 11-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 400-طبع لوحات السيارات 6209-اصدار اجازات السوق 3576-اصدار سنوية السيارات 8322