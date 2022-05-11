تفلّت أمني واضح: رمي عشوائي وشجارات بالجملة‎‎

انتقد مواطنون ظاهرة الانفلات الامني التي باتت منتشرة في الاونة الاخيرة، وسط دعوات بردع وايقاف تلك الأعمال التي ازهقت العديد من ارواح الابرياء.انفلات أمني واضح، رمي عشوائي وشجارات بالجملة داخل الشوارع ولأتفه الاسباب، اخرها ما سجلته كاميرات الهواتف المحمول بمنطقة حي البساتين في بغداد،، ليذهب ضحية الشجار ستة أشخاص بين قتيل وجريح.الداخلية من جانبها اكدت انها تكثف من تواجد قطعاتها الأمنية بالمناطق والتقاطعات الرئيسة من اجل فرض القانون، داعية المواطنين للتعاون من أجل رصد السلاح المنفلت الذي بات منتشرا في الفترة الاخيرة.ورغم تجريم القانون للدكة العشائرية باعتبارها عملا ارهابيا ،، لكنها لاتزال موجودة وعلى الواقع دون خوف من الرادع ولا حتى الوازع الإنساني والأخلاقينزاع عشائري هنا واطلاقات عشوائية هناك،، شجارات تودي بحياة العديد من الارواح البريئة، امر بات يستدعي وقفة جادة من قبل جميع الأطراف حتى تلك التي تقف متفرجة حيال الامر.