شرطة كربلاء تطلق تحذيراً

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن توجيهات قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، حذرت الشرطة النهرية من خطورة السباحة في المسطحات المائية كونها لا تحتوي على إجراءات السلامة والأمان".وأكدت على "العائلات التي تزور بحيرة الرزازة ونهر الفرات في قضاء الهندية وباقي الأنهار والجداول بالإضافة إلى التأكيد التام على أصحاب الزوارق حول توفير كافة شروط السلامة وخلاف ذلك يتعرض المخالف الى المساءلة القانونية ومصادرة الزورق".وبينت، أنه "تأتي هذه الإجراءات لتأمين الحماية التامة لجميع المواطنين فِي جميع مناطق كربلاء المقدسة ، فيما جددت مديرية الشرطة دعوتها الى العوائل الكربلائية بضرورة مراقبة اولادهم حول أخذ الحيطة والحذر اثناء السباحة خشية من حصول حالات الغرق".