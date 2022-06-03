قتلى وجرحى باشتباك مسلح بين الجيش وإحدى العشائر في الانبار

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "ما حدث في هيت هو ان جندي في الجيش اقدم على ثقب اطار عجلة تعود لشخص من عشيرة الجغايفة كانت مركونة بالقرب من احدى المساجد في حي البكر التابع لقضاء هيت، ما دفع صاحب العجلة الى الاتصال باقاربه في المدينة، وبعد وصولهم الى مكان العجلة اندلع اشتباك مسلح اسفر عن مقتل جنديين من الجيش واصابة مدنيين اثنين من عشيرة الجغايفة".وأضاف، ان "القوات الامنية قطعت الجسر الوحيد في هيت من الجانبين وطوقت مكان الحادث ومنعت المواطنيين من العبور على الجسر، وكذلك تم قطع شارع مستشفى هيت العام ومنعت المواطنين من الوصول الى المستشفى".وأوضح المصدر، أن "قوة امنية من قضاء حديثة في طريقها الآن الى هيت لفض الخلاف وسحب ابناء عشيرة الجغايفة التابعة الى قضاء حديثة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة".