عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن تظاهرات ساحة التحرير

وذكرت القيادة في بيان أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الروح الوطنية وتوثيق العلاقة بين القوات الأمنية والمواطنين.وشهدت ، اليوم الأحد، توافد أكثر من ألف متظاهر لإحياء الذكرى السابعة لاحتجاجات تشرين، وسط إجراءات أمنية مشددة في منطقة الباب الشرقي.ورفع المشاركون الأعلام العراقية ورددوا شعارات تستعيد ذكرى الاحتجاجات التي انطلقت عام 2019، والتي عُدّت من أكبر موجات الاحتجاج في تاريخ الحديث.وفي السياق، شهدت الساحة احتكاكاً بين المتظاهرين والقوات الأمنية، من دون ورود تفاصيل إضافية بشأن ملابساته، فيما واصلت القوات توزيع المياه على المشاركين.وكانت قد أعلنت اتخاذ تدابير لتنظيم التظاهرات وتأمين محيطها، تضمنت منع حركة الدراجات النارية ومركبات «التوك توك»، مع إبقاء الطرق والمنافذ المؤدية إلى ساحة التحرير مفتوحة أمام المارة وحركة السير.