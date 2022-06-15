الأمن يخترق "ولاية ديالى" ويطيح بـ4 إرهابيين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميداني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب) يشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ الاغتيالات".وبينت، أنًّ "أحدهم كان يشغل منصب ما يسمى شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى، والثاني معاون آمر القاطع وإثنين من الإرهابيين لذات الولاية الإرهابية".وأشارت الخلية، إلى أنه "دونت أقوالهم أصولياً واحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".