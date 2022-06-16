الكشف عن نتائج المرحلة الثالثة من عملية الإرادة الصلبة

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المرحلة الثالثة من عملية الإرادة الصلبة انطلقت، فجر امس، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، واشتركت فيها قطعات من الجيش العراقي لقيادات العمليات ( صلاح الدين - سامراء - ديالى ) وقطعات الحشد الشعبي لمحاور ( ديالى وصلاح الدين وشرق دجلة ) باسناد القوة الجوية وطيران الجيش لتفتيش مناطق حاوي العظيم".وأضاف البيان أن "عملية أمنية واسعة انطلقت أيضاً في الوقت ذاته من قبل الجيش العراقي (الفرقة الاولى) والحشد الشعبي في ديالى وقوة من فرقة الرد السريع بإسناد طيران الجيش في مناطق شمال المقدادية وحوض نهر ديالى".وأوضح أن "نتائج العمليتين كانت العثور على 7 اوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية وعبوتين ناسفتين وحزام ناسف وبندقية و5 مخازن عتاد و3 دراجات نارية وعجلة"، لافتاً الى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وفق السياقات".