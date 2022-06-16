اندلاع حريقين بمحال تجارية ومعمل للنجارة في ميسان وبابل (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في مركز دفاع مدني العمارة تمكنت من اخماد حريق اندلع بمحل لتجارة المواد الكهربائية والمنزلية داخل سوق العمارة الكبير وسيطرت على النيران المندلعة بمهنية عالية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسعها وانتشارها إلى باقي المحال المجاورة كون المنطقة تقع في منطقة تجارية وبدون اي اضرار بشرية ".وفي سياق منفصل، تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع بمعل للنجارة في منطقة منشه بمركز المحافظة.وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في مركز الجنائن بإسناد من مركزي الحلة وحمورابي تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي وتمنع توسعها وانتشارها إلى المحلات التجارية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية ".يذكر أن سبب الحادثين يحددا من قبل خبير الأدلة الجنائية.